Англія

Команда Еріка Тен Гага завершила рік невдачею.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 20 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Ноттінгем Форест. Команда Еріка Тен Гага підходила до гри у гарному настрої після видовищного камбеку проти Астон Вілли та збиралась знову порадувати своїх вболівальників. Ноттінгем Форест після надважливої перемоги в матчі проти Ньюкасла був готовий довести, що Нуну Ешпіріту Санту швидко надихнув команду.

З перших хвилин господарі продемонстрували, що готові спробувати зіграти першим номером, та відразу створили тиск на захист Манчестер Юнайтед. Гості впорались зі стартовими труднощами та поступово почали перебиратись на чужу половину поля. Втім, створити хоча б якусь гостроту зовсім не вдавалось.

Обидві команди по черзі робили підходи до воріт один одного, але постійно не вистачало точної передачі в останній третині поля. Після такого сумного першого тайму вболівальники дуже очікували побачити біль цікавий футбол у другій половині гри. Відпочивати команди пішли без забитих голів.

На початку другого тайму Ерік Тен Гаг змінив Мейну на Мактомінея, а господарі пішли вперед великими силами. Манчестер Юнайтед відзахищався та намагався поступово перехопити ігрову ініціативу. Десь на 60 хвилині пристрасті на полі стали закипати, що вилилось у декілька попереджень в короткий проміжок часу.

Здавалось, що глядачі можуть так і залишитись без побачених голів у цій грі, але в одній з чергових атак Домінгес отримав пас в центральній зоні та прицільним ударом вразив кут воріт. 1:0. "Червоні дияволи" не знітились та пішли вперед, але не відразу змогли створити небезпеку біля чужих воріт. Лише помилка Тернера дозволила зрівняти рахунок. Гарначо у підкаті перехопив передачу Тернера та перевів м'яч на Рашфорда, який ударом в один дотик вразив дальній кут воріт. 1:1.

Команда Еріка Тен Гага повірила, що зможе зробити ще один камбек, але натомість пропустила ще раз. Гіббс-Вайт отримав передачу з правого флангу та пробив точно в кут воріт з-за меж штрафного. 2:1. Головний арбітр зустрічі компенсував 10 хвилин, тому разом з основним часом у гостей було достатньо часу, щоб навіть здобути перемогу. Втім, тиск Манчестер Юнайтед запам'ятався лише одним небезпечним моментом, коли Бруну Фернандеш пробив з середньої відстані після накидання з кутового — після рикошету від Мурільйо Тернер дивом врятував свою команду. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Домінгес, 64, Гіббс-Вайт, 82 — Рашфорд, 78

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль (Вільямс, 74), Ніакате, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 87) — Єйтс, Даніло (Мангала, 87) — Еланга (Болі, 87), Гіббс-Вайт, Домінгес (Гадсон-Одої, 79) — Вуд

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Регілон, 90), Варан, Еванс, Далот — Мейну (Мактоміней, 46), Еріксен — Антоні (Діалло, 54), Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

Попередження: Гіббс-Вайт, Мангала — Далот, Варан, Гарначо, Еріксен