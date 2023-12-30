Кризова ситуація у клубі досі триває.
Ерік тен Гаг, Getty Images
30 грудня 2023, 22:14
У перших двадцяти матчах чемпіонату Англії цього сезону Манчестер Юнайтед поступився вже дев'ять разів.
За даними OptaJoe, минулого разу таке ставалося аж у сезоні-1989/90. У підсумку, тоді манкуніанці посіли тринадцяту сходинку турнірної таблиці.
Окремо зазначається, що Манчестер Юнайтед зазнав дев'яти поразок протягом всього попереднього розіграшу АПЛ.
Нагадаємо, сьогодні підопічні Еріка тен Гага поступилися Ноттінгем Форест на виїзді.