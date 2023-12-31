Football.ua представляє прев'ю до матчу 20-го туру чемпіонату Англії, який пройде 31 грудня і розпочнеться о 16:00.
Фулгем — Арсенал, getty images
31 грудня 2023, 08:00
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги, в останній день спливаючого 2023 року, на нас чекає лондонське протистояння між Фулгемом та Арсеналом, яке пройде на Крейвен Коттедж.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
НЕДІЛЯ, 31 ГРУДНЯ, 16:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОШУА СМІТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Вболівальники Фулгема навряд чи можуть бути задоволені виступами своєї команди в останніх матчах, особливо на тлі нещодавніх феєричних перемог над Вест Гемом і Ноттінгем Форест з аналогічним рахунком 5:0. Команда Марку Сілви не так давно навіть створювала серйозні проблеми Ліверпулю, нехай і завершивши матч своєю поразкою (3:4), проте здається, що ліміт своїх голів "дачники" в тих поєдинках начебто повністю вичерпали.
Фулгем зараз йде на серії з трьох поразок поспіль, при цьому в жодному з цих матчів лондонці не забили жодного гола. В останньому поєдинку "дачники" зазнали тотальної невдачі з Борнмутом (0:3), який зараз перебуває справді у чудовій формі. Тут більше питань викликають поразки від Бернлі (0:2) та Ньюкасла (0:3), оскільки "бордові" є одними з головних претендентів на виліт, а "сороки" перебувають у кризі через фізичну неготовність та велику кількість недоступних гравців. Цікаво, що Фулгем — єдина команда за останні п'ять матчів Ньюкасла в АПЛ, яку "сорокам" вдалося перемогти на тлі інших чотирьох поразок.
Арсенал також має помітні проблеми з реалізацією своїх моментів, що вже тричі вартувало "канонірам" поразок у нинішньому сезоні. Більше того, у всіх тих матчах без набраних очок вони не забили жодного гола, хоча моментів для цього було більш ніж достатньо. Квінтесенцією став останній матч проти Вест Гема, в якому підопічні Мікеля Артети мали 30 ударів (8 — у площину) і 77 дотиків у штрафному майданчику суперника, але в результаті знову з'являються проблеми з просуванням м'яча до завершального удару проти суперника з дуже низьким блоком та поразка на Емірейтс із рахунком 0:2.
Дві поразки за двох перемог в останніх п'яти матчах АПЛ — далеко не те, на що розраховує один з головних претендентів на чемпіонський титул. За підсумками минулого туру Арсенал поступився лідерством Ліверпулю і опустився на друге місце, а вже цей тур "каноніри" ризикують й зовсім завершити на четвертому рядку, оскільки прямі конкуренти свої вчорашні матчі виграли. Чи є сумніви щодо фізичної готовності команди Північного Лондона? Так, є, тим більше пам'ятаючи, що Фулгем у першому колі вже відбирав очки в Арсеналу, якому тоді забракло концентрації утримати перевагу в один гол до фінального свистка.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 1,58, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 6,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,30.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья, Керні — Боббі Рід, Андреас, Івобі — Хіменес
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі
Не зіграють: Вілліан — Тімбер, Парті, Вієйра, Томіясу
Під питанням: Адама Траоре, Рім — ...
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2