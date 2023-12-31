Англія

Реткліфф в шоці.

Поразка від Ноттінгем Форест (1:2) в рамках 20-го туру АПЛ, стала для Манчестер Юнайтед 21-ю у 2023 році. Про це повідомляє Opta.

Таким чином, команда Еріка тен Гага програла найбільшу кількість матчів за рік із 1972-го.

Більше матчів за календарний рік "манкуніанці" програвали лише тричі. Найгірший показник 1930 – 28 поразок. У 1972 році — 25 поразок, 1921-го – 24 поразки.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед дев'ять разів програв у перших 20 матчах чемпіонату вперше із сезону-1989/90