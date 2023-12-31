Англія

"Божевільний" геній.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі розповів про реакцію Пепа Гвардіоли на перемогу "містян" у Лізі чемпіонів.

"Коли досягаєш чогось подібного, серце відкривається і ти кажеш те, що відчуваєш. Пеп схопив мене, сповнений хвилюванням моменту. Він сказав: "Нарешті ми це зробили".

Ми виграли Лігу чемпіонів, а він все ще пояснював мені деталі гри, що ми зробили добре, а що ні, чому ми не пасували на третього. Я йому сказав: "Містере, давайте насолоджуватися, давайте насолоджуватися! Давайте святкувати! Наступного сезону буде час для цієї розмови!".