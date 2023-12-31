"Божевільний" геній.
Пеп та Родрі, Getty Images
31 грудня 2023, 13:52
Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі розповів про реакцію Пепа Гвардіоли на перемогу "містян" у Лізі чемпіонів.
"Коли досягаєш чогось подібного, серце відкривається і ти кажеш те, що відчуваєш. Пеп схопив мене, сповнений хвилюванням моменту. Він сказав: "Нарешті ми це зробили".
Ми виграли Лігу чемпіонів, а він все ще пояснював мені деталі гри, що ми зробили добре, а що ні, чому ми не пасували на третього. Я йому сказав: "Містере, давайте насолоджуватися, давайте насолоджуватися! Давайте святкувати! Наступного сезону буде час для цієї розмови!".
Йому не байдуже. Ми заслужили Лігу чемпіонів.
Я завжди дякував йому за те, що він мені дав, а він зазначав, що йому допомогли великі гравці, які були в його командах. Він був у найкращих клубах із гравцями, які уособлювали епоху. Це ключ до успіху: правильний симбіоз гравців та тренера"
, — наводить слова іспанця As
.
Зазначимо, що Манчестер Сіті
жодного разу не програв на Етіхад Стедіум у 2023 році.