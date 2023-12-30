Англія

Солідне досягнення манкуніанців.

Протягом 2023 року Манчестер Сіті не зазнав жодної поразки у 28 матчах на Етіхад Стедіум.

Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед 2:0 Відео голів та огляд матчу 30.12.2023

За цей час підопічні Хосепа Гвардіоли здобули 16 перемог у матчах АПЛ, 6 звитяг у зустрічах у Лізі чемпіонів, а також 3 перемоги у поєдинках Кубка Англії. Ще 3 протистояння у рамках чемпіонату Англії на Етіхаді завершилися внічию.

Загалом, останнього разу в офіційному домашньому матчі Манчестер Сіті програв 12 листопада 2022 року. Тоді у рамках АПЛ їх несподівано здолав Брентфорд (2:1).

Серія манкуніанців без поразок на Етіхад Стедіум зараз становить 30 поєдинків.