Солідне досягнення манкуніанців.
Етіхад Стедіум, Getty Images
30 грудня 2023, 20:41
Протягом 2023 року Манчестер Сіті не зазнав жодної поразки у 28 матчах на Етіхад Стедіум.
Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед 2:0 Відео голів та огляд матчу 30.12.2023
За цей час підопічні Хосепа Гвардіоли здобули 16 перемог у матчах АПЛ, 6 звитяг у зустрічах у Лізі чемпіонів, а також 3 перемоги у поєдинках Кубка Англії. Ще 3 протистояння у рамках чемпіонату Англії на Етіхаді завершилися внічию.
Загалом, останнього разу в офіційному домашньому матчі Манчестер Сіті програв 12 листопада 2022 року. Тоді у рамках АПЛ їх несподівано здолав Брентфорд (2:1).
Серія манкуніанців без поразок на Етіхад Стедіум зараз становить 30 поєдинків.