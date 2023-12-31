Клуб хоче оформити трансфер гравця.
Лазар Самарджич - Getty Images
31 грудня 2023, 14:32
Наполі практично досяг угоди з Лазаром Самарджичем - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наполі та Удінезе ведуть перемовини. Угода між клубами скоро може бути підписана, а батько гравця незабаром приїде до Італії, щоб обговорити деталі з Удінезе.
Минулого літа півзахисник не перейшов до Інтера через запит дуже високої зарплатні його агентом.
Цього сезону він провів 17 матчів, забив два голи та віддав два асисти.