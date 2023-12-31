Англія

Клуб хоче оформити трансфер гравця.

Наполі практично досяг угоди з Лазаром Самарджичем - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наполі та Удінезе ведуть перемовини. Угода між клубами скоро може бути підписана, а батько гравця незабаром приїде до Італії, щоб обговорити деталі з Удінезе.

Минулого літа півзахисник не перейшов до Інтера через запит дуже високої зарплатні його агентом.

Цього сезону він провів 17 матчів, забив два голи та віддав два асисти.