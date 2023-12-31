Англія

Півзахисник залишив РБ Лейпциг через нестачу ігрового часу.

Атакуючий півзахисник Фабіу Карвалью повернувся до Ліверпуля після оренди у РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше повідомлялося, що "червоні" незадоволені кількістю ігрового часу, який отримував 21-річний португалець у Німеччині.

Від початку липня Карвалью провів за "биків" 15 матчів у всіх турнірах. Повністю він відіграв лише один поєдинок, частіше з'являючись на полі з лави запасних.