"Пенсіонери" в пошуках підсилення оборони.
Getty Images
01 січня 2024, 16:45
Лондонський Челсі розпочав переговори з французькою Ніццею стосовно центрального захисника Жан-Клера Тодібо. Про це повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Ауна.
Зазначається, що Челсі хоче оформити перехід Тодібо вже в зимове трансферне вікно. Цей футболіст високо оцінюється керівництвом клубу.
Крім "пенсіонерів" на 24-річного захисника також претендують Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. При цьому Ніцца не збирається продавати одного зі своїх лідерів у січні.
Цього сезону, Жан-Клер Тодібо відіграв за французький клуб 14 матчів та віддав одну гольову передачу.