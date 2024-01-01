Англія

"Пенсіонери" в пошуках підсилення оборони.

Лондонський Челсі розпочав переговори з французькою Ніццею стосовно центрального захисника Жан-Клера Тодібо. Про це повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Ауна.

Зазначається, що Челсі хоче оформити перехід Тодібо вже в зимове трансферне вікно. Цей футболіст високо оцінюється керівництвом клубу.

Крім "пенсіонерів" на 24-річного захисника також претендують Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. При цьому Ніцца не збирається продавати одного зі своїх лідерів у січні.

Цього сезону, Жан-Клер Тодібо відіграв за французький клуб 14 матчів та віддав одну гольову передачу.