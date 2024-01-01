Англія

"Каноніри" за тиждень опустилися з першого на четверте місце в АПЛ.

Півзахисник лондонського Арсенала Деклан Райс заявив, що "канонірам" не слід панікувати після невдалого відрізку у Boxing Day. Його слова наводить BBC

"Я не дивлюсь у таблицю. Багато засобів масової інформації говорять і стверджують, що Арсенал виграє чемпіонат цього сезону. Але ми в це не втручаємось. Нині не час панікувати. Нам потрібно зберігати позитивний настрій та повернути переможну ходу", — сказав Райс.

Лондонський Арсенал програв два матчі поспіль в АПЛ двом лондонським клубам — Вест Гему (0:2) та Фулгему (1:2).