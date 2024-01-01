Англія

Еквадорець другу частину сезону проведе у команді Де Дзербі.

Брайтон відкликав з оренди у Вест Бромвіч Альбіон еквадорського вінгера Джеремі Сармієнто. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".

"Джеремі повернеться до нас і ми подивимося, який наступний крок буде найкращим для його розвитку", — прокоментував повернення гравця технічний директор Брайтона Девід Вейр.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Цього сезону, Джеремі Сармієнто зіграв за Вест Бромвіч 21 матч та забив два голи.