Еквадорець другу частину сезону проведе у команді Де Дзербі.
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01 січня 2024, 17:50
Брайтон відкликав з оренди у Вест Бромвіч Альбіон еквадорського вінгера Джеремі Сармієнто. Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".
"Джеремі повернеться до нас і ми подивимося, який наступний крок буде найкращим для його розвитку", — прокоментував повернення гравця технічний директор Брайтона Девід Вейр.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.
Цього сезону, Джеремі Сармієнто зіграв за Вест Бромвіч 21 матч та забив два голи.