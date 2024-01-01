Захисник залишиться на Емірейтс.
ТАКЕХІРО ТОМІЯСУ, GETTY IMAGES
01 січня 2024, 21:59
Арсенал має намір зберегти захисника Такехіро Томіясу у складі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "каноніри" наближаються до завершальної стадії переговорів щодо нового довгострокового контракту з японцем із підвищенням зарплати.
25-річний футболіст не піде з клубу в січні, він однозначно входить до планів лондонців.
У поточному сезоні Томіясу провів 13 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол та 1 асист.