Англія

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував виступи одноклубника.

Іспанський півзахисник англійського Манчестер Сіті Родрі в своєму останньому інтерв’ю розповів про враження від гри з нападником Ерлінгом Голандом.

"На початку його виступів за Манчестер Сіті я помітив, що він дуже хвилювався. Він розумів, що ми були геть іншою командою, аніж Боруссія, і знав, що не буде задіяний у наших вистава так само сильно, як у попередньому клубі, і що йому слід дочекатися моменту, коли решта гравців відіграє свої ролі.

Це речі, до яких потрібно адаптуватись і вчитись. Зараз він налаштований набагато більш позитивно.

Останнього разу Ерлінг сказав мені: "Родрі, контролюй гру, роби свою роботу, просто забудь про мене". Це й є розуміння команди найвищого рівня. Він значно покращився в прийомі м'яча і в тому, як потрібно рухатись полем.

Ми не можемо забувати, що йому тільки 22-23 роки, і він дуже допитливий, як і належить бути людині його віку. Він дуже добрий, дуже веселий, говорить про все. Просто чудовий хлопець.

І перш за все, у нього є спрага до вдосконалення, до того, щоб завжди бути готовим. У цьому сенсі він нагадує мені Кріштіану та Мессі", — розповів іспанський півзахисник.

Голанд у поточному сезоні забив 19 голів та віддав п’ять гольових передач у 22 матчах.