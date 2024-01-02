Результати команди бажали кращого.
Вейн Руні, Getty Images
02 січня 2024, 12:51
На початку поточної кампанії англійській Бірмінгем відверто не вражав своїми виступами в Чемпіоншипі, тож вирішив замінити Джона Юстаса на його співгромадянина — колишнього нападника Вейна Руні.
Але ні до чого доброго це в підсумку не призвело.
За 15 матчів Руні здобув із командою лише дві перемоги, тоді як ще чотири матчі вона зіграла внічию, а дев’ять — узагалі програла.
При цьому 38-річний фахівець отримав у спадок п’яту команду Чемпіоншипу, але під його орудою вона спустилась аж на 20 сходинку з 24 команд, забивши за 15 матчів 15 голів та пропустивши 30 від суперників.
Висновки керівництва Бірмінгема були очевидними — Руні звільнили, про що повідомила англійська преса.
Найближчим часом очікується на офіційне повідомлення від клубу.
Для Руні тим часом це був уже третій досвід тренерської діяльності за три роки — до цього він працював у Дербі Каунті та Ді Сі Юнайтед.