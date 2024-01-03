Англія

Втім, Арсенал відпустить англійського форварда тільки якщо підпише іншого нападника.

Нападник лондонського Арсенала Едді Нкетіа може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно, оскільки в його послугах зацікавлений інший лондонський клуб — Крістал Пелес. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, орли розглядають кандидатуру 24-річного англійця разом із Уго Екітіке з ПСЖ та Ібрагімом Османом із Норшелланна, втім Арсенал розраховує на Нкетіа у майбутньому та бачить його у своїх довгострокових планах.

Зазначається, що "каноніри" будуть готові розглянути варіант із продажем англійського форварда, якщо зможе знайти йому заміну у січні.

У поточному сезоні Едді Нкетіа провів за Арсенал 26 поєдинків у всіх турнірах (1257 хвилин), в яких він забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.