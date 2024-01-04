Англія

Чергова футбольна зірка може переїхати на Близький Схід.

Зимове трансферне вікно офіційно відкрито, тож Саудівська Аравія знову атакує позиції європейських клубів на ринку в полюванні за гравцями найвищого ґатунку.

Бразильський опорний півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Каземіро — один із наступних кандидатів на переїзд на Близький Схід.

Як повідомляє Sky Sports, досвідченим 31-річним виконавець зацікався Ан-Наср, тоді як агент футболіста радо зголосився вирішувати всі питання щодо можливого трансферу.

Наразі Каземіро відновлюється від пошкодження, а тим часом тривають перші перемовини з Манчестер Юнайтед, який має або взагалі відмовитись від можливості цього трансферу, або встановити ціну на власного футболіста.

Нагадаємо, що влітку 2022 року "Червоні дияволи" заплатили Реалу за бразильця 70,65 млн євро.

За цей час Каземіро провів у клубі 63 матчі, забивши 11 голів та віддавши сім гольових передач, із яких 12 ігор (4+1) — у поточному сезоні.

Нагадаємо, що до цього центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан також зацікавив клуби із Саудівської Аравії.