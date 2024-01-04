Англія

Англієць збирається стати топ-тренером.

Вейн Руні не має наміру завершувати кар'єру тренера, повідомляє Sky Sports.

Руні візьме тривалу паузу від роботи. Вейн хоче обміркувати досвід у Бірмінгемі та зрозуміти, чого він хоче від своєї наступної роботи.

Попри це Руні зберігає довгострокову мету – він має намір стати топ-тренером.

Нагадаємо, Руні став головним тренером Бірмінгема у жовтні та пропрацював у команді 83 дні. Під його керівництвом команда опустилася з 6-го місця на 20-те у Чемпіоншипі.