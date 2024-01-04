Солідна компанія.
Емері, Getty Images
04 січня 2024, 17:00
Названо чотирьох головних тренерів клубів чемпіонату Англії, які претендують на звання найкращого у грудні. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Список виглядає наступним чином:
Унаї Емері (Астон Вілла) – 4 перемоги, 2 нічиї та поразка у 7 матчах. Різниця голів – +3.
Андоні Іраола (Борнмут) – 4 перемоги, нічия та поразка у 6 матчах. Різниця голів – +7.
Юрген Клопп (Ліверпуль) – 4 перемоги та 2 нічиї у 6 матчах. Різниця голів – +6.
Девід Моєс (Вест Гем) – 4 перемоги, нічия та поразка у 6 матчах. Різниця голів – +3.