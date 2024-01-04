Англія

Організатори змагань висунули вісім кандидатів на отримання нагороди.

Грудень, разом із 2023 роком, залишились позаду, тож настав час підбивати підсумки цього швидкоплинного етапу сезону.

У англійській Прем’єр-лізі визначився список претендентів на звання найкращого гравця грудня.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) / 6 матчів (Фулгем, Шеффілд Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Бернлі), 1 гол + 2 гольові передачі, 3 "сухих" матчі;

– Матеус Кунья (Вулвергемптон) / 7 матчів (Арсенал, Бернлі, Ноттінгем Форест, Вест Гем, Челсі, Брентфорд, Евертон), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Мохамед Кудус (Вест Гем) / 6 матчів (Крістал Пелес, Тоттенгем, Фулгем, Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед, Арсенал), 4 голи;

– Майкл Олісе (Крістал Пелес) / 7 матчів (Вест Гем, Борнмут, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Брайтон, Челсі, Брентфорд), 4 голи + 1 гольова передача;

– Коул Палмер (Манчестер Сіті) / 6 матчів (Брайтон, Манчестер Юнайтед, Евертон, Шеффілд Юнайтед, Вулвергемптон, Лутон), 4 голи + 2 гольові передачі;

– Маркос Сенесі (Борнмут) / 6 матчів (Астон Вілла, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест, Фулгем, Тоттенгем), 2 голи + 1 гольова передача, 3 "сухих" матчі.

– Домінік Соланке (Борнмут) / 6 матчів (Астон Вілла, Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест, Фулгем, Тоттенгем), 6 голів.

– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / 7 матчів (Манчестер Сіті, Вест Гем, Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Евертон, Брайтон, Борнмут), 4 голи + 4 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті АПЛ.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за листопад залишив за собою захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр.