Англія

Новий співвласник МЮ дає час нідерландцю.

Новий співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф готовий надати можливість Еріку тен Гагу допрацювати з МЮ до кінця сезону. Про це повідомляє ESPN

При цьому зазначається, що на Олд Траффорд розуміють, що ще слабші результати можуть змусити нове керівництво діяти більш кардинально стосовно головного тренера команди. В такому випадку головний кандидат на заміну нідерландцю є колишній коуч Челсі Грем Поттер.

Наразі, Манчестер Юнайтед займає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 31 очко у 20 зіграних турів.