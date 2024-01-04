Англія

Іспанець віддав належне манчестерському клубу.

Лівий захисник Тоттенгема Серхіо Регілон поділився емоціями від виступів за Манчестер Юнайтед. Про це іспанець написав у своєму акаунті соцмережі Х

"Було чудово грати за Манчестер Юнайтед. Я просто хочу подякувати команді, вболівальникам і моїм товаришам по команді. Для мене було честю виступати у футболці такого великого клубу. Я бажаю "червоним дияволам" всього найкращого", — написав 27-річний іспанець.

У поточному сезоні Регілон взяв участь у 12 матчах за участі Манчестер Юнайтед, у яких не зумів відзначитись результативними діями.