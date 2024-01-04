Іспанець віддав належне манчестерському клубу.
Регілон, gETTY Images
04 січня 2024, 20:52
Лівий захисник Тоттенгема Серхіо Регілон поділився емоціями від виступів за Манчестер Юнайтед. Про це іспанець написав у своєму акаунті соцмережі Х
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"Було чудово грати за Манчестер Юнайтед. Я просто хочу подякувати команді, вболівальникам і моїм товаришам по команді. Для мене було честю виступати у футболці такого великого клубу. Я бажаю "червоним дияволам" всього найкращого", — написав 27-річний іспанець.
У поточному сезоні Регілон взяв участь у 12 матчах за участі Манчестер Юнайтед, у яких не зумів відзначитись результативними діями.