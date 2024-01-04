Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Крістал Пелес та Евертон.
Віталій Миколенко, Getty Images
04 січня 2024, 21:29
Лондонський Крістал Пелес та Евертон зіграють у рамках 1/32 Кубка Англії на Селгерст Парк.
Рой Годжсон, після перемоги над Брентфордом (3:1), залучив до стартового складу Франсу та Шлуппа на флангах атаки.
Шон Дайч, на тлі поразки від Вулвергемптона (0:3), використав із перших хвилин Вірджинію в рамці воріт, тоді як Коулман зіграє праворуч у захисті, а Данжума розташується під нападником. Віталій Миколенко зберіг своє місце на лівому фланзі захисту.
Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Лерма, Річардс, Езе — Франса, Матета, Шлупп.
Запасні: Меттьюз, Томкінс, Рідевалд, Адарамола, Озо, Г'юз, Ахамада, Ебіовей, Едуар.
Запасні: Пікфорд, Паттерсон, Кін, Бету, Гомеш, Годфрі, Шерміті, Гант, Доббін.
Евертон: Вірджинія — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Онана — Гаррісон, Данжума, Макніл — Калверт-Льюїн.
Гра Крістал Пелес — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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