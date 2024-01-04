Лондонський Крістал Пелес та Евертон зіграють у рамках 1/32 Кубка Англії на Селгерст Парк.

Рой Годжсон, після перемоги над Брентфордом (3:1), залучив до стартового складу Франсу та Шлуппа на флангах атаки.

Шон Дайч, на тлі поразки від Вулвергемптона (0:3), використав із перших хвилин Вірджинію в рамці воріт, тоді як Коулман зіграє праворуч у захисті, а Данжума розташується під нападником. Віталій Миколенко зберіг своє місце на лівому фланзі захисту.

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Лерма, Річардс, Езе — Франса, Матета, Шлупп.

Запасні: Меттьюз, Томкінс, Рідевалд, Адарамола, Озо, Г'юз, Ахамада, Ебіовей, Едуар.

Евертон: Вірджинія Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Онана Гаррісон, Данжума, Макніл — Калверт-Льюїн.

Запасні: Пікфорд, Паттерсон, Кін, Бету, Гомеш, Годфрі, Шерміті, Гант, Доббін.

Гра Крістал Пелес — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.