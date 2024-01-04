Англія

Англійський вінгбек повернувся до клубу з Північного Лондона.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про повернення свого правого захисника Джеда Спенса, який першу половину сезону провів у Лідс Юнайтед у Чемпіоншипі.

23-річний англієць більшу частину першого кола пропустив через проблеми зі зв'язками та повернувся лише на початку грудня минулого року.

Через травму Джед Спенс встиг провести за Лідс усього сім матчів у рамках Чемпіоншипу (390 хвилин), не відзначившись жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше до табору Тоттенгема повернувся ще один крайній захисник в особі Регілона, який виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед.