Англія

Клуб вирішив продати одного зі своїх воротарів до іншого чемпіонату.

Зак Стеффен відправився до Колорадо Рапідс з Манчестер Сіті - повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше він був другим голкіпером команди після Едерсона, але поступово програв конкуренцію Штефану Ортезі.

Також його віддавали в оренди у Фортуну та Мідлсбро, де він непогано себе проявив.

Перед цим Зак виступав у складі деяких колектив МЛС, тому зараз повернувся до рідного чемпіонату.

Цього сезону він не провів жодної зустрічі за клуб.