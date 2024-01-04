Клуб вирішив продати одного зі своїх воротарів до іншого чемпіонату.
Зак Стеффен - Getty Images
04 січня 2024, 22:57
Зак Стеффен відправився до Колорадо Рапідс з Манчестер Сіті - повідомляє офіційний сайт клубу.
Раніше він був другим голкіпером команди після Едерсона, але поступово програв конкуренцію Штефану Ортезі.
Також його віддавали в оренди у Фортуну та Мідлсбро, де він непогано себе проявив.
Перед цим Зак виступав у складі деяких колектив МЛС, тому зараз повернувся до рідного чемпіонату.
Цього сезону він не провів жодної зустрічі за клуб.