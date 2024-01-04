Зак Стеффен відправився до Колорадо Рапідс з Манчестер Сіті - повідомляє офіційний сайт клубу

Раніше він був другим голкіпером команди після Едерсона, але поступово програв конкуренцію Штефану Ортезі. 

Також його віддавали в оренди у Фортуну та Мідлсбро, де він непогано себе проявив. 

Перед цим Зак виступав у складі деяких колектив МЛС, тому зараз повернувся до рідного чемпіонату. 

Цього сезону він не провів жодної зустрічі за клуб. 