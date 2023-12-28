Англія

Але й утратив клуб чимало дорогоцінних балів.

Напередодні в рамках дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті здолав Евертон у виїзному протистоянні.

Евертон — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Ця перемога стала для команди Хосепа Гвардіоли 11 в поточному сезоні, тоді як ще чотири матчі вони завершили нічиєю, а три — узагалі програли.

При цьому, за ходом протистояння на Гудісон Парк "містяни" мали відіграватись за рахунком, що для них у поточній кампанії також не є надзвичайною новиною.

11 очок із загального здобутку в 37 балів клуб із Манчестера здобув саме таким чином.

Це вже на один бал перевищує показник минулорічної кампанії (10), що вказує на надзвичайно складний старт сезону для команди Гвардіоли.

Окрім цього, як справедливо зазначають майстри статистики, Сіті втратив 10 залікових балів у ситуаціях, коли вигравав за ходом гри, що й зумовлює відставання від лідерів чемпіонських перегонів.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Шеффілд Юнайтед.