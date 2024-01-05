Англія

Іспанець впершу чергу зосереджений на своїй команді.

В рамках третього раунду Кубку Англії, Манчестер Сіті зустрінеться з аутсайдером Чемпіоншипа Гаддерсфілдом. Напередоні матчу, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола відповів на питання журналістів. Його слова цитує MEN

"Завжди вважав, що команди грають у той футбол, в який вірить їхній тренер та показують той стиль, який здається тренеру придатним для цього набору гравців. Одна команда використовує високий пресинг, бо тренер вірить у це, інша грає більш вертикально, бо в це вірить тренер.

Я трохи бачив Лестер, бо у минулому матчі вони грали проти Гаддерсфілда. А ще там працює Енцо Мареска (колишній помічник Пепа у Сіті). Дуже задоволений тим, як він справляється. А на все інше я не маю часу.

Я не маю часу, щоб дивитися на інші команди.

Не знаю надихаються інші тренери моєю тактикою чи ні. Не дуже комфортно говорити про себе. Я хочу грати, як мені подобається. Це єдине, що я хочу. А щодо копіювати та вставити я не знаю", — заявив Пеп.

Матч Кубку Англії між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом відбудеться сьомого січня о 16:00 за київським часом.