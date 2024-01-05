Англія

Німець переключився з Баварії на Ліверпуль.

Колиншній гравець Ліверпуля Дітмар Гаманн оцінив гру нпадника "мерсисайдців" Дарвіна Нуньєса. Його слова наводить goal.com.

"Вболівальники Ліверпуля втрачають терпіння до Нуньєса, але, думаю, вони можуть дати йому ще кілька тижнів або місяців. Справа в тому, що коли він грає, команда створює більше моментів, але якщо ти не реалізуєш свої нагоди, всі зусилля зникають задарма.

На якомусь етапі Дарвін має почати забивати, адже до Бернлі його останній гол був у ворота Ньюкасла — за цей час вже було зіграно 12-14 матчів. Якби він вмів забивати, то міг би стати найкращим гравцем у світі. Він швидкий, фізично розвинений, він має все, крім уміння завершувати.

Якщо ти не вмієш завершувати чи забивати, у тебе будуть проблеми, але іноді мені здається, що він ніколи цього не навчиться. Потім я думаю, що йому просто потрібно більше часу! На даний момент він реалізує складні моменти, але не забиває в простих ситуаціях", — сказав німець.

Цього сезону, Дарвін Нуньєс зіграв за Ліверпуль 28 матчів, забивши вісім голів та стільки ж разів віддавши результативні передачі.