Англія

Угорський плеймейкер не зможе допомогти Ліверпулю в найближчих поєдинках через травму.

Атакуючий півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї не зміг дограти матч 20-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла (4:2) через пошкодження, тому його було замінено на 63-ій хвилині.

За словами головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа напередодні поєдинку проти Арсенала в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії, 23-річний угорський плеймейкер не зможе зіграти з "канонірами" та пропустить перший півфінальний матч Кубка англійської ліги проти Фулгема наступного тижня.

"Я можу підтвердити, що це не потенційна травма – це травма. М'яз, підколінне сухожилля. Тепер нам треба чекати. Домінік дуже позитивний, йому не дуже боляче, але нам треба трохи почекати.

Очевидно, що в неділю у нього немає шансів зіграти, як і в середу. А далі подивимось. Сподіваємось, що він зможе повернутись після цього, але дати точний прогноз наразі ми не можемо.

Крім цього, більше нічого не сталося. Решта були вчора доступні та повністю готові, тому будемо сподіватися, що сьогодні нічого не зміниться", — цитує слова Юргена Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Матч Арсенал – Ліверпуль відбудеться 7 січня о 18:30, тоді як зустріч Ліверпуль – Фулгем запланована на 10 січня о 22:00.