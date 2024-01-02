Англія

Керманич Ліверпуля розповів про стан власного підопічного.

Ліверпуль напередодні у видовищному двобої здолав Ньюкасл на Енфілді.

Ліверпуль — Ньюкасл 4:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри прокоментував епізод із заміною півзахисника Домініка Собослаї через травму після завершення повної ігрової години.

"Ми тільки-но хотіли його замінити, але не встигли. Таким був наш план, але, на жаль, усе сталось на хвилину пізніше, аніж Домінік травмувався.

У останньому моменті на полі він відчув біль у підколінному сухожиллі.

Зараз ми не знаємо, наскільки це серйозно, тому нам доведеться зачекати певний час до висновку лікарів", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Ліверпуль зіграє в гостях проти Борнмута.