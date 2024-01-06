Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 5 січня 2024 року, 21:15.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії лондонський Брентфорд не втримав переможний результат проти Вулвергемптона, граючи при цьому у більшості з 9-ої хвилини через вилучення Жуана Гомеса.

На 41-ій хвилині команда Томаса Франка повела в рахунку завдяки зусиллям Ніла Мопе, проте Томмі Дойл у другому таймі врятував "вовків" від поразки. Нічия означає перегравання матчу, але вже на полі Вулвергемптона.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Вулвергемптон в 1/32 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Брентфорд — Вулвергемптон 1:1

Голи: Мопе, 41 — Дойл, 64

Брентфорд: Стракоша — Йоргенсен (Ярмолюк, 73), Коллінз, Піннок — Рорслев (Перт-Гарріс, 46), Єнсен (Баптіст, 73), Нергор (Янельт, 11), Дасілва (Олакігбе, 63), Дамсгор — Мопе, Льюїс-Поттер

Вулвергемптон: Са — Кілман, Буено, Тоті — Семеду, Гомес, Дойл, Доерті — Сарабія, Белльгард (Чірева, 90+1) — Кунья

Попередження: Дамсгор, Рорслев, Льюїс-Поттер — Буено, Семеду

Вилучення: Жуан Гомес, 9 (Вулвергемптон)

Результати усіх матчів 1/32 фіналу Кубка Англії за цим посиланням.