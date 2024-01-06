Англія

Керманич не певен, щодо кадрового оновлення команди посеред сезону.

Січнева трансферна кампанія триває вже кілька днів, проте не кожен тренер воліє ризикувати стабільністю в роздягальні задля залучення нових футболістів.

Одним із таких "консерваторів" є керманич бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері, команда якого наробила добрячого галасу в першій частині кампанії.

"Трансфери взимку? Один або два гравці Астон Вілли можуть піти. Можливо. Я точно не знаю.

А якщо ми й намагатимемось когось придбати їм на заміну, то це лише тому, що ми будемо дуже впевнені, що новачки підвищать наш рівень нашого складу.

У січні неясно, чи зможемо ми отримати подібний ефект", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що Емері претендує на звання найкращого тренера в грудні в АПЛ.