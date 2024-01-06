Англія

Лондонці відправили у ворота супротивника чотири м'ячі.

Челсі в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії приймав на своєму полі Престон. Маурісіо Почеттіно з перших хвилин зустрічі випустив Михайла Мудрика. Лондонська команда впевнено розпочала матч, контролювала м'яч та намагалась створити момент для взяття воріт. Втім, знайти прогалину в обороні супротивника не вдавалось.

Згодом гості відсунули гру від своїх воріт, але Челсі нарешті зміг створити шанс для гола, коли Гілкріст добре прострілив на Стерлінга в центр, а Рахім пробив в один дотик — м'яч влучив в захисника та полетів у руки голкіпера за високою траєкторією. В якийсь момент лондонцям довелось сподіватись на довгі закидання. В одному з таких моментів Енцо шикарною передачею знайшов Палмера, той підробив м'яч у чужому штрафному та намагався перекинути голкіпера, але влучності забракло.

Наприкінці першого тайму Мудрик намагався створити гостроту з лівого флангу, проте його індивідуальні дії не принесли загострення. На перерву команді пішли за рахунку 0:0, а вже на 58 хвилині Челсі нарешті відкрив рахунок. Мудрик відпасував на Гюсто, а той виконав навісну передачу — Броя виграв боротьбу на "другому поверсі" та пробив головою точно в кут. 1:0.

Ще через хвилину Мудрик навісив з лівого флангу, а Броя пробив головою. Цього разу м'яч лише зачепив поперечину. Відразу після цього українець покинув поле, поступившись місцем Мадуеке. Престон психологічно похитнувся через гол та дещо підсів фізично, що привело до ще ряду моментів, які завершились голами. Спочатку Тіаго Сілва вибіг на ближню стійку та головою відправив м'яч під поперечину після подачі з кутового. 2:0.

Не встигли гості прийти до тями, як Стерлінг поставив жиру крапку на шансах Престона пройти далі - Рахім шикарно пробив зі штрафного та зробив рахунок 3:0. Не дивлячись на суттєву перевагу в рахунку, Челсі продовжував атакувати, що й дозволило знов порадувати своїх фанатів - Енцо Фернандес отримав м'яч в чужому штрафному за декілька метрів від воріт та пробив в порожній кут. Спочатку було зафіксовано офсайд, але згодом арбітри зарахували гол. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Челсі з рахунком 4:0.

Челсі - Престон Норт-Енд 4:0

Голи: Броя, 58, Сілва, 66, Стерлінг, 69, Фернандес, 88

Челсі: Петрович — Гілкріст (Сілва, 61), Дісасі, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Фернандес (Голдінг, 90) — Стерлінг, Палмер (Галлагер, 76), Мудрик (Мадуеке, 61) — Броя (Вашингтон, 76)

Престон Норт-Енд: Вудмен — Поттс, Сторі, Лінсдей, Г'юз — Браун, Вайтмен (Голмс, 90), Маккенн (Ледсон, 90), Кін, Міллар — Осмаїч

Попередження: Вайтмен, Голмс