Англія

"Жовта субмарина" шукає підсилення складу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі може продовжити кар'єру в Іспанії.

За інформацією Transfer News Live, у підписанні 22-річного уругвайця зацікавлений Вільярреал, який хотів підписати молодого футболіста минулого літа. Пеллістрі готовий покинути МЮ, щоб отримувати більше ігрового часу.

Діючий контракт гравця з "манкуніанцями" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону, Факундо Пеллістрі відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів та віддав одну результативну передачу.