Завершилися ще сім матчів турніру.
Манчестер Сіті - Гаддерсфілд - Getty Images
07 січня 2024, 18:27
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії у неділю, 7 січня, відбулося ще декілька поєдинків у англійському кубку. Один матч відбудеться 8 січня.
Вест Бромвіч — Олдершот 4:1
Голи: Чалоба, 7, Малкольм, 15, Дайк, 27, Феллоуз, 88 — Толай, 90
Вест Гем — Бристоль 1:1
Голи: Боуен, 4 — Конвей, 61
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал (Джонсон, 74), Зума, Мавропанос (Огбонна, 39), Емерсон — Соучек, Альварес (Інгс, 75) — Пакета (Мубама, 14), Ворд-Праус, Форнальс (Корне, 75) — Боуен
Лутон — Болтон 0:0
Манчестер Сіті — Гаддерсфілд 5:0
Голи: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58, автогол, Доку, 74
Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі (Нунес, 18), Діаш, Гвардіол, Гомес — Льюїс, Ковачич (Райт, 75) — Бобб, Фоден (Гемілтон, 76), Гріліш (Де Брюйне, 58) — Альварес (Доку, 58)
Ноттінгем — Блекпул 2:2
Голи: Домінгес, 39, Гіббс-Вайт, 56 — Гебріел, 25, Морган, 27
Ноттінгем: Влаходімос — Монтьєль, Воррелл, Мурілльо, Тоффоло (Тавареш, 46) — Єйтс (Вільямс, 81), Данілу — Гадсон-Одої, Гіббс-Вайт, Домінгес — Вуд
Пітерборо — Лідс 0:3
Голи: Ампаду, 34, 90, Бемфорд, 47
Шрусбері — Рексем 0:1
Гол: О'Коннор, 72