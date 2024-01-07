Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола пояснив, чому Кевін де Брюйне такий важливий для його команди.

"Кевін не вирішить усі наші проблеми. Ми не досягнемо великих перемог, якщо не будемо єдиними.

У багатьох аспектах ми стаємо кращими. Я знаю, що Кевін здатний витримати тиск, але я не хочу звалювати все на його плечі, бо це несправедливо щодо нього. Він має бути частиною процесу.