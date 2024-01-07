Наставник дав свій коментар.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
07 січня 2024, 19:57
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола пояснив, чому Кевін де Брюйне такий важливий для його команди.
"Кевін не вирішить усі наші проблеми. Ми не досягнемо великих перемог, якщо не будемо єдиними.
У багатьох аспектах ми стаємо кращими. Я знаю, що Кевін здатний витримати тиск, але я не хочу звалювати все на його плечі, бо це несправедливо щодо нього. Він має бути частиною процесу.
Ми давно знаємо одне одного. Він має особлива, особлива здатність робити те, що рідко зустрічається. У нас є хлопці, які вміють робити забігання, і є хлопець, який здатний знайти потрібну передачу. Кевін — винятковий, унікальний", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News
.