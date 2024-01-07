У рамках 1/32 Кубка Англії Манчестер Сіті на своєму полі приймав Гаддерсфілд. 

Господарі без жодних складнощів переграли гостей, відправивши до їх воріт п'ять голів. 

Огляд матчу

Манчестер Сіті — Гаддерсфілд 5:0 

Голи: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58, автогол, Доку, 74 

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі (Нунес, 18), Діаш, Гвардіол, Гомес — Льюїс, Ковачич (Райт, 75) — Бобб, Фоден (Гемілтон, 76), Гріліш (Де Брюйне, 58) — Альварес (Доку, 58). 