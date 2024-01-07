Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 7 січня 2024 року, 16:00.
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07 січня 2024, 19:19
У рамках 1/32 Кубка Англії Манчестер Сіті на своєму полі приймав Гаддерсфілд.
Господарі без жодних складнощів переграли гостей, відправивши до їх воріт п'ять голів.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Гаддерсфілд 5:0
Голи: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58, автогол, Доку, 74
Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі (Нунес, 18), Діаш, Гвардіол, Гомес — Льюїс, Ковачич (Райт, 75) — Бобб, Фоден (Гемілтон, 76), Гріліш (Де Брюйне, 58) — Альварес (Доку, 58).