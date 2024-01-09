Англія

Голи Далота та Фернандеша принесли перемогу "червоним дияволам".

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії відправився у гості до Вігана, який наразі виступає в третьому за силою дивізіону чемпіонату Англії. Ерік Тен Гаг виставив найбільш боєздатний склад, відштовхуючись від кадрових можливостей. Шон Малоуні здебільшого мав у своєму розпорядженні молодь, але його підопічні були сповненні бажання здивувати супротивника.

З перших хвилин "червоні дияволи" намагались грати першим номером, але небезпечний випад вдався саме Вігану після неточного пасу Мейну. Годо викотив м'яч на дальню стійку, але Асгард не зміг пробити Онана! Після цього гості закрили Віган на його половині поля та намагались зламати масовану оборону.

Перший свій дійсно гострий момент Манчестер Юнайтед створив, коли Мактоміней увірвався в чужий штрафний під пас Бруну, але не влучив в дальній кут в з вигідної позиції. Втім, це лише відклало неминуче. За декілька хвилин Рашфорд відкинув м'яч на Далота, а той пробив точно в дальній кут з підступів до штрафного. 0:1.

Згодом гості могли подвоїти свою перевагу: Гарначо здорово навісив з правого флангу, а Гойлунд пробив головою в падінні — м'яч лише зачепив поперечину. Норвежець мав ще один момент, коли Рашфорд змістився в центр та пробив по центру воріт, але Тайкл відбив м'яч прямо в Гойлунда, а від того м'яч пішов повз ворота. Думаєте на цьому все? Ні. Під завісу тайму Гарначо змістився з правого флангу в центр та пробив з лівої ноги — поперечина врятувала Віган. Перевага команди Тен Гага була очевидною, але конвертувати її в голи не вдавалось.

Позбавити себе непотрібних нервів на останніх хвилинах змін Бруну Фернандеш. Португалець в середині другого тайму заробив пенальті та сам його реалізував. Дещо дивним було те, що Тен Гаг так і не дав змогу зіграти Хагіллу, адже в Гойлунда мало що виходило.

У Вігана взагалі нічого не вдавалось в атаці, а Манчестер Юнайтед продовжував тиск на ворота Тайкла, але жоден з ударів Рашфорда, Бруну Фернандеша та інших не досяг своєї мети. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0 — "червоні дияволи" крокують у 1/16 фіналу Кубка Англії.

Віган — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Далот, 22, Фернандеш, 74 (пенальті)

Віган: Тайкл — Сессеньон, Клейр, Моррісон, Г'юз — Джонс (МакМанаман, 78), Адеєко, Шоу (Сміт, 78) — Асгард, Годо (Ланг, 90+2), Гумпхріс (Мадженніс, 60)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот (Камбвала, 83) — Мактоміней, Мейну — Рашфорд (Форсон, 90+2), Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 87) — Гойлунд (Межбрі, 90+2)