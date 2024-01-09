"Шпори" орендують німецького форварда з правом викупу за 17 мільйонів євро.
Тімо Вернер, Getty Images
09 січня 2024, 09:58
Нападник Лейпцига Тімо Вернер незабаром стане новим гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 27-річний німець готується пройти фінальну частину медобстеження перед своїм переходом до табору "шпор".
Зазначається, що усі документи готові до підписання. Вернер перейде до Тоттенгема на правах оренди з правом викупу за 17 мільйонів євро.
У поточному сезону Тімо Вернер провів за Лейпциг 14 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав один асист.