Англія

"Шпори" орендують німецького форварда з правом викупу за 17 мільйонів євро.

Нападник Лейпцига Тімо Вернер незабаром стане новим гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 27-річний німець готується пройти фінальну частину медобстеження перед своїм переходом до табору "шпор".

Зазначається, що усі документи готові до підписання. Вернер перейде до Тоттенгема на правах оренди з правом викупу за 17 мільйонів євро.

У поточному сезону Тімо Вернер провів за Лейпциг 14 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав один асист.