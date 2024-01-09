Англія

Останнім місцем роботи англійського фахівця був Сандерленд.

Бірмінгем Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Тоні Моубрея на посаду головного тренера першої команди.

60-річний англійський фахівець, який до грудня 2023 року очолював Сандерленд, змінив на цій посаді Вейна Руні.

Моубрей підписав угоду з Бірмінгемом до літа 2026 року. Разом із англійцем у клубі працюватиме і його помічник Марк Вінус.

Після 26 турів Бірмінгем посідає 20-ту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 28 очок.