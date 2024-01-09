Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 9 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого півфіналу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між Мідлсбро та лондонським Челсі, яке пройде на Ріверсайд Стедіум.

ВІВТОРОК, 9 СІЧНЯ, 22:00. РІВЕРСАЙД СТЕДІУМ, МІДЛСБРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Серед усіх півфіналістів Кубка англійської ліги Мідлсбро візуально виглядав найбажанішим суперником. Воно і недивно, адже "боро" — єдині представники Чемпіоншипу на тлі Челсі, Ліверпуля і Фулгема. Більше того, у поточному сезоні підопічні Майкла Карріка не є очевидними претендентами на підвищення в класі, але певного прогресу з моменту приходу екскерманича Манчестер Юнайтед команда досягла.

Наразі Мідлсбро займає аж 12-ту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, проте від шостої сходинки підопічних Карріка відділяють всього чотири очки. На шляху до півфіналу Кубка англійської ліги "боро" пройшли Гаддерсфілд, Болтон, Бредфорд, Ексетер та Порт Вейл, але зараз команду очікує більш складне випробування у вигляді представника еліти англійського футболу.

Порівняно з минулим сезоном у стані Челсі простежується певний прогрес, проте він є таким швидкоплинним, як би цього хотілося вболівальникам "синіх". У турнірній таблиці АПЛ підопічні Маурісіо Почеттіно, як і раніше, займають своє "улюблене" десяте місце, без помітних єврокубкових амбіцій на даному етапі.

Тим не менш, реальні шанси виграти трофей у Челсі цього сезону залишаються. "Синім" справді пощастило під час жеребкування півфінальних матчів Кубка англійської ліги, адже замість Ліверпуля та Фулгема вони отримали Мідлсбро. Навряд чи двоматчеве протистояння із "боро" буде простим для Челсі, адже простих поєдинків для колективу Почеттіно зараз немає. Але до нього Челсі підходить в якості явного фаворита, який на шляху до півфіналу пройшов АФК Вімблдон, Брайтон, Блекберн і Ньюкасл Юнайтед.