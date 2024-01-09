Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поточну форму півзахисника своєї команди Конора Галлагера.

"Він добре робить свою роботу. Він дуже допомагає клубу та товаришам по команді. Ми задоволені його грою, він чудово знає клуб та вимоги Прем'єр-ліги. Ми дуже задоволені ним.

Якщо ви хочете спитати мене, чи говорив я з Конором про ситуацію з трансфером – так. Я вважаю, що для нас, тренерів завжди важливо мати дуже чіткі та прямі, чесні розмови із гравцями.

Це добре мати такі стосунки. Ми говорили на різні теми, і якщо нам буде що повідомити – ми це зробимо", — наводить слова Почеттіно Yahoo! Sports.

У поточному сезоні Галлагер провів 24 матчі за Челсі і відзначився 4 асистами.