Англія

Захисник отримав травму у грі проти Арсеналу.

Трент Александер-Арнольд пропустить кілька тижнів через травму.

Помічник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс повідомив, що захисник пошкодив зв'язки коліна у матчі з Арсеналом (2:0).

"Він сильно розтягнув коліно під час матчу проти Арсеналу, і у нього невеликий надрив бокової зв'язки. Мабуть, він пропустить три тижні", — наводить слова Лейндерса ВВС.

У поточному сезоні Трент провів 18 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 3 асисти.