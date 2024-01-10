Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 10 січня 2024 року, 22:00.
Мідлсбро - Челсі, Getty Images
10 січня 2024, 00:39
У рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Мідлсбро приймав Челсі та здобув мінімальну перемогу.
Господарі поля вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Гекні. Гості домінували у другій половині зустрічі, але скористатися своїми можливостями так і не зуміли. Матч-відповідь відбудеться 23 січня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мідлсбро — Челсі у чвертьфіналі Кубка англійської ліги-2023/24:
Мідлсбро — Челсі 1:0
Гол: Гекні, 38
Мідлсбро: Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енгель, Бангура (Кларк, 20) — Барлейсер, Гекні — І. Джонс, Говсон, Крукс — Латте Лат (Коберн, 5).
Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 90), Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо, Фернандес (Броя, 63) — Мадуеке (Мудрик, 63), Галлагер, Стерлінг — Палмер.
Попередження: Колвілл