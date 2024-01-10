Англія

Український нападник з'явився на заключні пів години гри, але його команда програвала ще з першого тайму й жодним чином цьому не зарадила.

Англійський футбол супроводжував святкові дні матчами національної першості, але вже після їхнього завершення організатори вирішили занурити нас у атмосферу кубкових протистоянь. І якщо в Кубку Англії команди тільки діставались до 1/16 фіналу, то в Кубку ліги залишалось усього чотири активних учасників та, відповідно, тривала стадії півфінальних протистоянь.

У цьому раунді передбачено два матчі для кожної з пар, тож коли Мідлсбро та лондонський Челсі зустрічались на Ріверсайд Стедіум пізнім вечором у вівторок, то вже знали, що за два тижні їм доведеться зробити це знову, але вже на Стемфорд Бридж. Хоча, можливо, Майкл Каррік із задоволенням провів першу частину дуелі саме тоді, бо зараз у нього можна назбирати повноцінний склад із травмованих футболістів, тож у матчі проти команди з Прем’єр-ліги це дуже заважало господарям поля.

Напевно, це навіть призвело б до великих негараздів, якби навпроти Боро був не колектив Маурісіо Почеттіно, а якийсь більш серйозний за нинішніми мірками клуб. Керманич "синіх" почав щось вигадувати під час побудови стартового складу, і на вістрі атаки раптово опинився Коул Палмер, тоді як Михайло Мудрик знову розпочинав матч із лави для запасних.

І якщо спочатку на полі це не дуже кидалось у вічі, хоча й Челсі дав опонентам створити першу нагоду біля власних воріт, але вочевидь не швидка травма нападника Мідлсбро Латте Лата викликала пересторогу у фанатів "пенсіонерів". Допоки Каррік утрачав чергових бійців — слідом за Латом до роздягальні достроково незабаром відправився й захисник Бангура з черговим пошкодження — гості взагалі не могли побудувати притомної атаки.

Тільки коли господарі поля помилялись на власній половині, то в "синіх" з’явився гольовий момент, але одразу поставало питання реалізації, і оскільки Палмер був на вістрі атаки, то на нього перейшло фірмове прокляття нападників Челсі. Божевільні моменти були в Коула посеред та під завісу першого тайму, але він їх просто не використовував.

А що було тим часом у Мідлсбро? Кілька швидких атак, під час однієї з яких незадовго до перерви Коулвілл таки не встиг за блискавичним Джонсом, а той покотив на ближній кут воротарського під удар Гекні. Із таким багажем "пенсіонери" пішли відпочивати, але жодних різких рішень від Почеттіно ми так і не дочекались.

Гра відновилась із повним контролем м’яча від Челсі на чужій половині поля й навіть моменти якісь виникали в Мадуеке та Галлагера, тож про прісний футбол уже не йшлось. Інша справа, що з реалізацією все було так само погано, але як зарадити цьому, Челсі так і не вигадав. Дуже повільний та невигадливий футбол, який не міг сподобатись нікому.

Мудрик на заключні пів години гри таки з’явився на футбольному полі, і, як не дивно, дуже пожвав рух власної команди, на відміну від того, що було без нього. Але підтримувати цю активність було нікому, тому Михайло обмежився одним небезпечним ударом, із яким упорався воротар, та й усе на тому.

Лондонський Челсі та Мідлсбро зіграють матч-відповідь у півфіналі Кубка англійської ліги 23 січня.— Челсі 1:0Гекні, 38Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енгель, Бангура (Кларк, 20) — Барлейсер, Гекні — І. Джонс, Говсон, Крукс — Латте Лат (Коберн, 5).Петрович — Гюсто (Гілкріст, 90), Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо, Фернандес (Броя, 63) — Мадуеке (Мудрик, 63), Галлагер, Стерлінг — Палмер.Попередження: Джонс — Колвілл