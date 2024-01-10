Англія

"Сороки" хочуть підсилити свою атакуючу ланку.

Центральний нападник Борнмута Домінік Соланке опинився у сфері інтересів Ньюкасл Юнайтед.

"Сороки" вже звернулися до "вишень" щодо потенційного трансферу 26-річного англійця, але отримали відмову. Борнмут не збирається відпускати свого найкращого бомбардира у січні.

Едді Гау, головний тренер Ньюкасла, добре знайомий з грою Соланке, хоча під його керівництвом нападник відзначився всього 4 голами та 2 асистами у 46 матчах.

Зараз англієць є одним з найкращих гравців АПЛ на своїй позиції, маючи 12 голів та асист у 19 матчах турніру у цьому сезоні, тож "вишні" сповнені рішучості зберегти його у клубі.

До того ж, колектив Андоні Іраоли тимчасово втратив Данго Уаттару та Антуана Семеньйо, які вирушили на Кубок африканських націй.

Контракт Соланке з Борнмутом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює нападника у 25 мільйонів євро.