Англія

Півзахисник не допоможе команді у найближчих надскладних поєдинках.

Центральний півзахисник Ньюкасла Жоелінтон отримав пошкодження у матчі проти Сандерленда у Кубку Англії.

Головний тренер "сорок" Едді Гау повідомив, що у 27-річного бразильця проблеми з сухожиллям у квадрицепсі.

"Перспективи на наступні пару тижнів не є хорошими. Ця травма змусить його пропустити мінімум шість тижнів. Він важливий гравець для нас, це великий удар", — зазначив Гау.

У цьому сезоні Жоелінтон вже взяв участь у 23 матчах Ньюкасла у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 4 асистами.

Невдовзі "сороки" мають зустрітися з Манчестер Сіті вдома (13 січня) та Астон Віллою на виїзді (30 січня).

Нагадаємо, нещодавно Едді Гау спростував чутки щодо потенційного підписання нападника Борнмута.