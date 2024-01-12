Англія

Головний тренер Ньюкасла переконує, що клуб не робив пропозицію Борнмуту щодо трансферу Домініка Соланке.

Центральний нападник Борнмута Домінік Соланке опинився у сфері інтересів Ньюкасл Юнайтед. Проте головний тренер "сорок" Едді Гау стверджує протилежне. Він заявляє, що клуб не може собі дозволити трансфер англійця.

"Ми не робили запитів щодо Соланке, ми не можемо підписати його. Я люблю Соланке, я підписав його у Борнмут та високо його оцінюю.

У нас зараз немає можливості придбати гравця такого рівня", – сказав Гау на пресконференції.

Контракт Соланке з Борнмутом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює нападника у 25 мільйонів євро.