Англія

"Молотобойці" в пошуках форварда.

Лондонський Вест Гем зацікавлений у придбанні нападника роттердамського Феєнорда Сантьяго Хіменесі. Таку інформацію надає The Times.

За інформацією джерела, англійський клуб хотів би підписати 22-річного мексиканця у зимове трансферне вікно. Проте клуб із Нідерландів не хоче зараз відпускати свого футболіста. Феєнорд сподівається, що йому вдасться втримати свого найкращого бомбардира у своєму розпорядженні хоча б до літа, але все буде залежити від розміру пропозицію зацікавленої сторони.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1.8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону, Сантьяго Хіменес відіграв за Феєнорд 22 матчі, забив 20 м'ячів та віддав 5 гольових передач.