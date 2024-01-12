Неаполітанці можуть орендувати івуарійця за правом викупу.
Хамед Траоре, Getty Images
12 січня 2024, 21:58
Атакуючий півзахисник Борнмута Хамед Траоре в зимове трансферне вікно близький до того, щоб стати новим гравцем Наполі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, неаполітанський клуб зробив офіційну пропозицію щодо 23-річного івуарійця щодо оренди з правом викупу.
Борнмут зробив запит на оренду до кінця сезону з правом викупу за 25 мільйонів євро.
Зазначається, що івуарійський півзахисник хоче приєднатися до Наполі.
У поточному сезоні Хамед Траоре провів всього шість матчів (181 хвилина), в яких він забив один гол.