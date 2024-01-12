Англія

Неаполітанці можуть орендувати івуарійця за правом викупу.

Атакуючий півзахисник Борнмута Хамед Траоре в зимове трансферне вікно близький до того, щоб стати новим гравцем Наполі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, неаполітанський клуб зробив офіційну пропозицію щодо 23-річного івуарійця щодо оренди з правом викупу.

Борнмут зробив запит на оренду до кінця сезону з правом викупу за 25 мільйонів євро.

Зазначається, що івуарійський півзахисник хоче приєднатися до Наполі.

У поточному сезоні Хамед Траоре провів всього шість матчів (181 хвилина), в яких він забив один гол.