Англія

Бразилець проводить вкрай слабкий сезон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився з приводу ігрової форми вінгера команди Антоні. Його слова наводить BBC.

"Думаю, його проблеми за межами поля заважають йому грати. Вони безперечно вплинули на Антоні, тож йому треба з ними розібратися. Він сам їх створив і сам має їх вирішити.

Ми будемо надавати йому всіляку підтримку, але треба додавати.

Перший рік він був у порядку, під час передсезонки він був теж на видатному рівні, перші чотири матчі цього сезону – дуже добрі. Але після відсторонення та повернення він не показував тієї гри, на яку можна розраховувати, він може та повинен сильно додати.

В Аяксі Антоні показував дуже потужну гру. Я впевнений, що йому по силам повернутися на цей рівень. АПЛ складніша, але він на це здатний", — сказав нідерландець.

В рамках 21-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд буде приймати Тоттенгем. Гра відбудеться 14-го січня о 18:30 за київським часом.